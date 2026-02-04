Teatro | a Pernate va in scena L' aereo più sfigato del mondo
Sabato sera il Teatro Sant'Andrea di Pernate ospita la commedia
Al Teatro Sant'Andrea di Pernate una commedia. ad alta quota. Sabato 7 alle 21.15 (con replica sabato 14 alla stessa ora) in via Turbigo 8 protagonista la compagniaTeatro Instabile di Novara, realtà ormai ben conosciuta e apprezzata dal pubblico di Pernate. Lo spettacolo "L'aereo più sfigato del mondo", commedia in due atti di Camillo Vittici, è inserito nella rassegna dedicata ai gruppi amatoriali e promossa con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Novara. "Una commedia originale e sorprendente, forse la prima ambientata interamente all'interno di un aereo - spiegano dalla compagnia -.🔗 Leggi su Novaratoday.it
