Il disegno di legge ' antisemitismo' Una riflessione a più voci

Il 28 aprile 2026 alle 17.00 si svolgerà un incontro presso la Domus Mazziniana a Pisa dedicato al disegno di legge sull’antisemitismo. L’evento vedrà la partecipazione di diverse voci che discuteranno il contenuto e le implicazioni di questa proposta legislativa. L’appuntamento è aperto al pubblico e fa parte di un ciclo di incontri dedicati a temi di attualità e diritti.

Il 28 aprile 2026, alle 17.00, presso la Domus Mazziniana (via M. d’Azeglio 14, Pisa), si terrà l’incontro Il disegno di legge “Antisemitismo”. Una riflessione a più voci.L’incontro è una riflessione a più voci a partire dal disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo approvato al Senato il.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Il PD si è diviso sul disegno di legge contro l’antisemitismoUn gruppo di sei senatori, tra cui Graziano Delrio e Pier Ferdinando Casini, ha votato insieme alla destra per approvarlo Mercoledì il Senato ha... Antisemitismo, al Senato il disegno di legge: bocciati gli emendamenti Pd-M5S-Avs su IhraL’Aula del Senato ha bocciato gli emendamenti presentati da Pd, M5S e Avs con i quali si chiedeva di sostituire nel testo del ddl Antisemitismo la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In Parlamento; Legislatura 19ª - Relazione n. 1845-A; Addio alla parola minorati in Costituzione. Il disegno di legge al voto; Aree idonee in Puglia: cosa prevede il disegno di legge 2026. Variazione dei confini fra Monreale e San Giuseppe Jato, approvato il disegno di leggeInteressate le contrade Dammusi, Signora, Bommarito, Ginestra e Traversa PALERMO, 24 aprile – La giunta regionale ha approvato il disegno di legge che rig ... monrealenews.it L'Asssemblea legislativa approva il disegno di legge sull'ArpalL'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato, con 13 voti favorevoli della maggioranza e sette astensioni della minoranza, il disegno di legge presentato dalla Giunta Ulteriori modificazioni ed i ... ansa.it 27 APRILE 2026 GIORNATA MONDIALE DEL DISEGNO “Il disegnare induce la mente creativa a esporre i propri meccanismi. Il disegnare dischiude il cuore del pensiero visivo, risveglia magicamente l’immaginazione. Il disegnare è un atto di meditazione.” E - facebook.com facebook