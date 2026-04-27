Il disegno di legge ' antisemitismo' Una riflessione a più voci

Da pisatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 aprile 2026 alle 17.00 si svolgerà un incontro presso la Domus Mazziniana a Pisa dedicato al disegno di legge sull’antisemitismo. L’evento vedrà la partecipazione di diverse voci che discuteranno il contenuto e le implicazioni di questa proposta legislativa. L’appuntamento è aperto al pubblico e fa parte di un ciclo di incontri dedicati a temi di attualità e diritti.

Il 28 aprile 2026, alle 17.00, presso la Domus Mazziniana (via M. d’Azeglio 14, Pisa), si terrà l’incontro Il disegno di legge “Antisemitismo”. Una riflessione a più voci.L’incontro è una riflessione a più voci a partire dal disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo approvato al Senato il.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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