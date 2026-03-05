Il PD si è diviso sul disegno di legge contro l’antisemitismo

Un gruppo di sei senatori, tra cui Graziano Delrio e Pier Ferdinando Casini, ha votato a favore di un disegno di legge contro l’antisemitismo. La proposta di legge è stata discussa in Parlamento, dove ha suscitato reazioni diverse tra gli altri membri della commissione. La discussione si è concentrata sulla formulazione del testo, ma il voto si è svolto senza ulteriori modifiche.

Un gruppo di sei senatori, tra cui Graziano Delrio e Pier Ferdinando Casini, ha votato insieme alla destra per approvarlo Mercoledì il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli un disegno di legge contro l’antisemitismo proposto dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Ci sono stati 24 no e 21 astenuti. Il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno votato contro, mentre la destra, Azione e Italia Viva hanno votato a favore. Il Partito Democratico si è diviso: la maggior parte dei senatori si è astenuta, ma una minoranza ha approvato il testo. È formata dai sei senatori Graziano Delrio, Walter Verini, Sandra Zampa, Filippo Sensi, Alfredo Bazoli e Pier Ferdinando Casini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

