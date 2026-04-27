In Cina, il sequel del film Il Diavolo Veste Prada ha suscitato polemiche a causa di alcune rappresentazioni ritenute stereotipate. La stampa locale ha criticato in particolare il personaggio asiatico Jin Chao, definendolo un esempio di rappresentazione obsoleta e poco accurata degli asiatici nei media. La discussione si concentra sulla percezione di stereotipi che alcuni considerano ancora presenti nel film, alimentando un dibattito sulla rappresentazione culturale nel cinema internazionale.

"La rappresentazione del personaggio asiatico Jin Chao non potrebbe davvero essere più antiquata" afferma la stampa cinese sul sequel del Diavolo veste Prada Film in uscita, polemiche in uscita. Finora molti erano rimasti di stucco che non ci fosse ancora stata nessunacritica sul sequel del Diavolo veste Pradasul grande schermo dal 29 aprile. Ed ecco che invece ne scappa una ed èda parte della Cina che ha rivolto accuse di stereotipi sugli asiatici all’interno del nuovo film. “Sembra che il regista non abbia mai visto come sono realmente gli stagisti asiatici nel settore della moda” commenta un utente su Weibo (X cinese). Nonostante un’accoglienza iniziale positiva,il sequel de Il diavolo veste Prada è finito al centro di una controversia in Cina.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada 2, le polemiche in Cina: accuse di stereotipi sugli asiatici

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La Cina contro il sequel de “Il diavolo veste Prada”: stereotipi razzisti sugli asiatici x.com

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