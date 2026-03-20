Indicazioni Nazionali 2025 – Le principali novità per la progettazione del curricolo

Il Decreto Ministeriale 2212025, pubblicato il 9 dicembre 2025, introduce nuove indicazioni nazionali per la progettazione del curricolo a partire dall’anno scolastico 20252026. Il documento stabilisce obiettivi e linee guida per le scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di aggiornare i percorsi formativi e uniformare le modalità di insegnamento in tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Ministeriale 2212025 Il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 9 dicembre 2025, n. 221 ha adottato le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Pertanto, dall’anno scolastico 20262027, le nuove Indicazioni nazionali saranno in vigore nelle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Le Nuove Indicazioni Nazionali e curricolo

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