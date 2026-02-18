Sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento incontro di Confcommercio con Questore e vigili del fuoco

Il 19 febbraio alle 11, Confcommercio di Rimini tiene un incontro sulla sicurezza nei locali pubblici. La causa è l’aumento dei controlli e delle verifiche da parte di questura, vigili del fuoco e autorità locali. L’obiettivo è chiarire norme e procedure per tutelare clienti e lavoratori. Partecipano rappresentanti delle forze dell’ordine e tecnici specializzati. L’appuntamento si svolge presso la sede di Confcommercio, con l’intento di rispondere alle domande degli operatori del settore. L’incontro si rivolge a tutti i gestori di pub, ristoranti e locali di intrattenimento.

Confcommercio della provincia di Rimini organizza un importante incontro di approfondimento dedicato ai controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, in programma domani (giovedì 19 febbraio) alle ore 11.00 presso l’Auditorium “Gianni Indino” della sede provinciale in viale Italia 911 a Rimini. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto qualificato su un tema di grande attualità e rilevanza per gli operatori del settore, alla luce del quadro normativo e degli indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi e di sicurezza. Dopo i saluti introduttivi del presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, interverranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria: Ivo Morelli, Questore di Rimini; Luigi Ferraiuolo, Comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Rimini; Claudio Aulizio, presidente SILB-Confcommercio della Provincia di Rimini e Denis Preite, presidente provinciale di FIPE-Confcommercio.🔗 Leggi su Riminitoday.it

