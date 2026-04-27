Tra il XVIII e il XIX secolo a Genova, Antonietta Galera si oppose a un matrimonio combinato, scegliendo di seguire la propria volontà. La sua storia è ricordata come una delle rare occasioni in cui una donna dell’epoca si oppose alle convenzioni sociali legate alle nozze forzate. La vicenda si inserisce nel quadro delle resistenze femminili contro le imposizioni dell’epoca, suscitando attenzione tra gli storici.

? Cosa sapere Antonietta Galera rifiuta un matrimonio combinato a Genova tra il Settecento e l'Ottocento.. La scelta di legarsi a Giacomo Costa sfida le convenzioni sociali dell'epoca.. Tra l’eleganza dei palazzi di Genova e il profumo minerale dell’euforbia, la storia di Antonietta Galera scuote le fondamenta del passato tra il Settecento e l’Ottocento, rivelando un percorso di autodeterminazione femminile inaspettato. Il romanzo La bella Costa, nato dalla collaborazione tra Milena Contini e Michela Martignoni, ricostruisce un mosaico storico dove il destino di una donna si intreccia con le turbolenze di una città che ha vissuto guerre, assedi e la perdita della propria indipendenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il coraggio di Antonietta: la sfida d’amore che scosse Genova

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