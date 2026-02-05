Al centro della storia ispirata a una storia vera Il coraggio di un pastore sardo che per amore della propria terra lancia una sfida a un palazzinaro

Un pastore sardo ha deciso di non abbassare la testa. Per difendere la sua terra, ha affrontato un palazzinaro che voleva costruire su terreni di famiglia. La sua storia, vera e semplice, mette in luce il coraggio di chi sceglie di stare dalla parte delle radici. La vicenda si è fatta strada tra le parole e le azioni di uno che, invece di arrendersi, ha deciso di lottare con tutte le sue forze.

L a vita va così di Riccardo Milani ha conquistato il pubblico con un incasso di quasi 7 milioni di euro, posizionandosi tra i maggiori successi italiani della stagione cinematografica 20252026. La commedia con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio da oggi sbarca su Netflix. La storia, liberamente ispirata alla vicenda del pastore Ovidio Marras (scomparso nel 2024), che per decenni ha difeso il suo terreno impedendo la costruzione di un resort di lusso, ruota intorno a Efisio Mulas, un anziano del Sulcis, che rifiuta i soldi di un palazzinaro milanese per proteggere la propria terra.

