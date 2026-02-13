Lezioni di Amore e Coraggio | Un Addio Che Insegna il Vero Significato del Restare

Il gruppo musicale Lezioni di Amore e Coraggio ha annunciato la fine del progetto, spiegando che la decisione nasce dalla voglia di esplorare nuove strade artistiche. Durante gli ultimi concerti, la band ha dedicato momenti emozionanti al pubblico, creando un’atmosfera di addio che sembra più un arrivederci. La cantante ha spiegato che restare vicini ai fan e mantenere vivo il legame sarà il vero obiettivo anche dopo lo scioglimento. La musica del gruppo continuerà a vivere nelle playlist di chi li ha seguiti fin dall’inizio.

Un addio che non chiude, ma insegna a restare. Tra un tramonto e una stella, la voce di chi parte ci lascia una mappa di amore, coraggio e presenza da tenere in tasca ogni giorno. Ci sono addii che non si limitano a spegnere la luce. La trasformano. Le parole di Erin Fetherston lo mostrano con limpidezza. Il dolore non cancella la presenza. La affina. Ci costringe a scegliere come stare. Con il corpo, con la voce, con il silenzio. Con fiducia. Con fede quando sembra impossibile. Ho visto famiglie fare spazio a una carezza invece di una risposta. Ho visto amici contare i respiri per non invadere. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Lezioni di Amore e Coraggio: Un Addio Che Insegna il Vero Significato del Restare Approfondimenti su addio che Vonn, la venere robot che a 41 anni insegna il coraggio a uomini e donne Vonn, la venere robot di 41 anni proveniente dal Minnesota, incarna il simbolo del coraggio e della resilienza. X Factor 2025, gli Inediti: EroCaddeo canta l'amore finito e il coraggio di dirsi addio nella struggente PUNTO Ultime notizie su addio che Argomenti discussi: Giornata del malato. Quando la compassione diventa Casa: la lezione dell’Hospice; Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano Cortina prende lezioni di sci. VIDEO; Taratata: Biagio Antonacci in Una lunga storia d'amore Video; Casting aperti in Emilia Romagna per il film Bestiario d’amore: come candidarsi. Ti amavo di Alda Merini, poesia sull’amore che non finisce anche quando si è esclusiScopri i versi di Ti amavo, la poesia inedita di Alda Merini donata a Roberto Vecchioni, sull’amore che continua a esistere anche nell’esclusione. libreriamo.it ADDIO MANNA L'ANNUNCIO CHE FA CHIAREZZA - facebook.com facebook Addio a #Valentino, l'uomo che ha reso il mondo più elegante. Un genio che ha fatto del #MadeInItaly un simbolo universale di classe e passione, portando il nostro Paese sulle vette più alte del mondo. L'Italia perde oggi un'icona intramontabile. x.com