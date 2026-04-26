Convegno di Forza Nuova il 25 aprile al circolo Acli | Sottovalutazione grave e inconsapevole della situazione

Il 25 aprile si celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Quest’anno, un convegno organizzato da un movimento politico si è tenuto presso un circolo gestito da un’associazione cattolica. Durante l’evento si è discusso di “la fine dell’antifascismo”, suscitando reazioni di disapprovazione da parte di un’altra organizzazione che ritiene questa tematica in contrasto con la propria storia e i valori tradizionali.

“Il 25 Aprile è la giornata della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Pensare che in questo giorno, in un circolo Acli, siano intervenute persone sul tema ‘la fine dell’antifascismo’ è per noi delle Acli di Forlì-Cesena inaccettabile, perché incompatibile con la nostra storia”. All'indomani.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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