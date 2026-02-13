Inter operazione Stankovic | il piano per riportare Aleksandar a San Siro
Inter, operazione Stankovic: il piano per riportare Aleksandar a San Siro. Esistono traiettorie calcistiche che non seguono le logiche fredde delle plusvalenze, ma sembrano scritte nel destino di una dinastia. La società nerazzurra ha avviato contatti con l’entourage dell’ex centrocampista serbo, sperando di portarlo di nuovo in panchina come allenatore, con l’obiettivo di rinvigorire l’ambiente dopo le ultime stagioni deludenti.
Esistono traiettorie calcistiche che non seguono le logiche fredde delle plusvalenze, ma sembrano scritte nel destino di una dinastia. Il legame tra Aleksandar Stankovic e l’ Inter appartiene a questa categoria: una storia che, dopo la separazione necessaria per la maturazione del talento, si appresta a vivere un nuovo, imminente capitolo. Mentre la dirigenza di viale della Liberazione progetta la fisionomia del centrocampo per la stagione 20262027, il nome del classe 2005, attualmente protagonista in Belgio con la maglia del Brugge, è balzato in cima alla lista delle priorità. Non si tratta di una semplice suggestione romantica, ma di una strategia di mercato strutturata che potrebbe vedere il club nerazzurro anticipare i tempi per riportare a casa uno dei prodotti più cristallini del proprio vivaio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Aleksandar Stankovic Inter, svelato il piano per il ritorno: la recompra passa dalla cessione di Calhanoglu?
L'Inter sta valutando un piano per il ritorno di Aleksandar Stankovic, con una possibile operazione di recompra legata alla cessione di Calhanoglu.
Aleksandar Stankovic: “Non penso al ritorno all’Inter: non è il momento”
Aleksandar Stankovic, attualmente al Bruges, dice di non pensarci al ritorno all’Inter.
