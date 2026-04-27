Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avanti

Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello si protrae da tempo, con la società che aveva gestito la litoranea per oltre un secolo che si oppone alla revoca della concessione decisa dalle autorità. La questione riguarda il rinnovo dell’accordo e le modalità di gestione del tratto di spiaggia, che ha portato a una serie di ricorsi e opposizioni legali. La disputa si svolge nelle aule giudiziarie, senza ancora una decisione definitiva.

La società che l’aveva gestita per 116 anni si sta opponendo alla revoca della concessione imposta dalla Sicilia per presunte infiltrazioni mafiose Da circa un anno va avanti un contenzioso tra la Regione Siciliana e la società privata che gestisce la spiaggia di Mondello, una delle più note e frequentate di Palermo. A marzo la Regione era arrivata a revocare la concessione alla società, che si chiama Mondello immobiliare Italo Belga, per presunte infilitrazioni mafiose. Ma ora quella revoca è stata sospesa. La decisione del Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) ha contraddetto i giudici del tribunale amministrativo regionale (TAR) che discutendo un ricorso della Mondello immobiliare Italo Belga avevano confermato la revoca imposta dalla Regione.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avanti Palermo - Il futuro della spiaggia di Mondello tra ricorsi e concessioni brevi Notizie correlate Mondello, il Consiglio comunale fissa le priorità in attesa dei bandi: "Ecco come va gestita la spiaggia"Pronto un documento unitario firmato da tutti i capigruppo con una serie di indicazioni in vista dell'assegnazione delle concessioni brevi da parte... Mondello invasa dai rifiuti dopo l'assalto dei bagnanti: all'alba la pulizia, ma è ancora polemica sulla gestione della spiaggiaLa spiaggia di Mondello presa d'assalto dai bagnati, l'arenile invaso da cumuli di rifiuti, la pulizia della Reset sin dalle prime luci dell'alba. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avanti; Spiaggia Mondello, Schifani: Ci costituiremo tempestivamente in giudizio; Spiaggia di Mondello, il Cga accoglie il ricorso della Gm Edil sull'interdittiva antimafia; Mondello e il contenzioso della Italo-Belga, Schifani: Ci costituiremo tempestivamente in giudizio. Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avantiLa società che l’aveva gestita per 116 anni si sta opponendo alla revoca della concessione imposta dalla Sicilia per presunte infiltrazioni mafiose ... ilpost.it Mondello, il Cga ribalta il Tar: stop alla revoca della concessione all’Italo-BelgaPALERMO – Colpo di scena sulla concessione della spiaggia di Mondello. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha accolto il ricorso in appello della Mondello Immobiliare Ita ... newsicilia.it Un giudice fa riaffacciare i padroni di Mondello dalle finestre del loro fortino liberty al centro della baia: esultano in queste ore i tifosi dello status quo, i sacerdoti del “si stava meglio quando si stava peggio” e, diciamolo pure, i tanti detrattori del fantadeputato L - facebook.com facebook