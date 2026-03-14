Mondello il Consiglio comunale fissa le priorità in attesa dei bandi | Ecco come va gestita la spiaggia

Il Consiglio comunale di Mondello ha approvato un documento che definisce le priorità per la gestione della spiaggia in attesa dei bandi regionali. Mentre gli uffici del Dipartimento Ambiente della Regione stanno ultimando i dettagli per l’assegnazione dei lotti estivi, tutte le forze politiche presenti in Consiglio hanno sottoscritto l’accordo. Il testo stabilisce le linee guida per la prossima stagione balneare.

Pronto un documento unitario firmato da tutti i capigruppo con una serie di indicazioni in vista dell'assegnazione delle concessioni brevi da parte della Regione Mentre gli uffici del Dipartimento Ambiente della Regione stanno definendo gli ultimi dettagli dei bandi con cui verranno assegnati i lotti della spiaggia di Mondello per la prossima estate, tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale hanno condiviso e sottoscritto un documento. L'obiettivo è dare un contributo con una serie di indicazioni per garantire una gestione della spiaggia attenta alla sicurezza dei bagnanti, alla pulizia e al decoro dell’arenile.... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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