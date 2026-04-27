Il Conservatorio non è un’impresa | contrarietà della CGIL all’adesione a Confindustria

La FLC CGIL e la CGIL di Benevento hanno espresso una forte opposizione alla notizia che il Conservatorio avrebbe deciso di aderire a Confindustria. La questione riguarda un’istituzione musicale e il suo coinvolgimento con un’associazione di imprenditori, un tema che ha suscitato critiche tra i rappresentanti sindacali. La notizia ha attirato l’attenzione sul possibile impatto di questa scelta sulla gestione e le attività dell’istituto.

Tempo di lettura: 3 minuti FLC CGIL Benevento e CGIL Benevento esprimono netta contrarietà rispetto alla notizia dell’adesione del Conservatorio a Confindustria. “Siamo di fronte a una scelta che, se confermata, pone questioni politiche, istituzionali e giuridiche di assoluto rilievo. C’è infatti una differenza profonda tra il dialogare con il mondo delle imprese e il diventarne parte integrante. La collaborazione con il sistema produttivo, con il territorio, con le realtà economiche e sociali è certamente utile e, in molti casi, necessaria. Ma altra cosa è l’adesione formale a un’associazione datoriale privata che rappresenta imprese e interessi economici di parte”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il Conservatorio non è un’impresa”: contrarietà della CGIL all’adesione a Confindustria Notizie correlate Conservatorio Nicola Sala entra in Confindustria BeneventoL’adesione si colloca all’interno di una strategia istituzionale orientata al rafforzamento delle relazioni tra il sistema dell’Alta Formazione... Mezzi bruciati della Soseteg, Confindustria: "Gesto vile, colpisce la libertà d’impresa"La vicinanza dell'organizzazione: "Alza la voce e rilancia su legalità e libertà d’impresa". Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PMI day Degli Imprenditori. Parte da Erbagil il primo degli appuntamenti di Piccola Industria Confindustria Benevento; Impresa Cultura Confcommercio: la sfida di Alessandro Zulli, il più giovane Presidente d’Italia; Unict ti porta in alto: tra arrampicata, imprese e innovazione, si chiude il Salone dell’Orientamento 2026; Grande partecipazione per Le Domeniche della Salute: focus sulla prevenzione retinica con il dottor Filippo Maria Di Tizio. Il Conservatorio non è un’impresa: CGIL contro l’adesione a ConfindustriaLa FLC CGIL Benevento e CGIL Benevento esprimono netta contrarietà rispetto alla notizia dell’adesione del Conservatorio a Confindustria. Siamo di fronte a una scelta che, se confermata, pone questio ... ntr24.tv Collezione Tagliavini, dagli eredi diffida a Fondazione e ConservatorioBOLOGNA – Fondazione Carisbo ed eredi Tagliavini continuano a fronteggiarsi a colpi di carte bollate. L’ultimo atto è una diffida con cui la famiglia del musicologo chiede di fermare l’accordo tra Fon ... bologna.repubblica.it Al Conservatorio Verdi di Milano premiati i nuovi Maestri del Lavoro 2026 per meriti professionali. - facebook.com facebook