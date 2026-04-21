Il Conservatorio Nicola Sala è entrato a far parte di Confindustria Benevento, secondo quanto annunciato dal Consiglio di Presidenza. La decisione segna l'inizio di una collaborazione tra l'istituzione musicale e l'associazione degli imprenditori locali. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle iniziative future.

L’adesione si colloca all’interno di una strategia istituzionale orientata al rafforzamento delle relazioni tra il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e il tessuto produttivo, con l’obiettivo di promuovere processi integrati di sviluppo culturale, economico e tecnologico del territorio.Il Conservatorio “Nicola Sala”, istituzione pubblica di alta formazione afferente al Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi della Legge n. 5081999, svolge funzioni di didattica superiore, produzione artistica e ricerca, configurandosi quale centro di alta cultura musicale e polo avanzato di sperimentazione e innovazione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Conservatorio Nicola Sala entra in Confindustria Benevento

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