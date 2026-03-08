Mezzi bruciati della Soseteg Confindustria | Gesto vile colpisce la libertà d’impresa

Confindustria Reggio Calabria ha condannato un atto vandalico avvenuto nella notte a Sinopoli, durante il quale diversi mezzi dell’azienda Soseteg SpA sono stati incendiati. L’incidente ha provocato danni materiali e viene definito un gesto vile che colpisce la libertà d’impresa. La procura ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

La vicinanza dell'organizzazione: "Alza la voce e rilancia su legalità e libertà d'impresa". Il presidente Vecchio: "Atti di questo tipo mirano a intimidire chi investe e lavora nel rispetto delle regole" Confindustria Reggio Calabria esprime ferma condanna per il grave atto intimidatorio avvenuto nella notte a Sinopoli, dove alcuni mezzi dell'azienda Soseteg SpA., impegnata nei lavori per la posa della rete in fibra ottica, sono stati dati alle fiamme all'interno di un cantiere. Un episodio che colpisce un'impresa che opera sul territorio e che contribuisce allo sviluppo infrastrutturale e tecnologico della Calabria. Un gesto che tenta di intimidire chi investe, lavora e crea opportunità per la crescita economica e sociale della comunità.