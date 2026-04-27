Il confronto tra Saverio Tommasi e Giuseppe Cruciani al Pulp Podcast di Fedez e Marra
Nel corso di una puntata del Pulp Podcast condotto da Fedez e Davide Marra, Saverio Tommasi e Giuseppe Cruciani hanno partecipato a un confronto. La discussione ha coinvolto i due ospiti, senza che ci fosse un vero e proprio scontro, ma ha portato alla luce alcune convinzioni e pregiudizi legati a entrambi. La conversazione si è svolta in modo diretto e senza filtri, offrendo uno sguardo franco sulle rispettive posizioni.
Saverio Tommasi e Giuseppe Cruciani si confrontano al Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra: nessuno scontro, ma una conversazione che smonta qualche certezza (e pregiudizio) su entrambi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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