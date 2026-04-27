Il Comune non si costituisce parte civile al processo Aspromonte cittadini inferociti

Quattordici cittadini, ammessi come parti civili dal giudice nel processo sull’edificio di piazza Aspromonte, hanno scritto una lettera al Comune di Milano per esprimere il loro disappunto. Nonostante l’amministrazione si ritenga parte offesa, al momento non ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento. La missiva dei cittadini evidenzia il disagio e la frustrazione per questa scelta, che ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti coinvolti.

Una lettera al Comune di Milano, per commentare il fatto che l'amministrazione per ora non si costituisce parte civile al processo sull'edificio di piazza Aspromonte pur ritenendosi parte offesa: l'hanno scritta i 24 cittadini ammessi dal gup di Milano come parti civili. Il Comune non difende.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Urbanistica a Milano, il precedente al processo Aspromonte che inguaia Palazzo Marino: i cittadini parte civile al posto del ComuneUna rivoluzione forse no, ma sicuramente un precedente destinato a pesare non poco in tutti i procedimenti futuri dell’urbanistica milanese (e a... Processo Hydra: il Comune di Busto Arsizio si costituisce parte civileBusto Arsizio, 25 aprile 2026 – Hydra continua a produrre effetti sul piano non solo giudiziario, ma anche politico e istituzionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processo; Palio di Pesaro, Biancani e Vimini rassicurano: Il Palio si farà, il Comune si sta attivando per l’individuazione degli organizzatori. Per noi, non è una semplice manifestazione, ma un momento identitario che coinvolge tanti giovani; Il cervello non è fatto per capire: la rivoluzione invisibile delle neuroscienze; Il sito che prende in giro la pubblica amministrazione è purtroppo molto credibile. Il Comune non si costituisce parte civile al processo Aspromonte, cittadini inferocitiLa lettera dei 24 cittadini ammessi dal gup al processo: Il Comune non difende l'interesse collettivo, noi sì ... milanotoday.it Piazza Aspromonte, il Comune di Milano minaccia il ricorso contro l'azione popolareUn gruppo di cittadini si è costituito parte civile - ammesso dal giudice -in uno dei processi sull'urbanistica. Palazzo Marino potrebbe però sollevare un’ eccezione di legittimità costituzionale ... rainews.it TERRITORIO ++ Il Comune ha realizzato 35 interventi nel 2025. Tra le priorità 2026 il campo da beach, nuove asfaltature e lavori nei cimiteri - facebook.com facebook Capaci è il primo comune che permette l'obiezione di coscienza preventiva: ecco come funziona x.com