Il Como rialza subito la testa Douvikas-Diao vittoria pesante

Dopo due sconfitte consecutive in campionato e una sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, il Como ha ottenuto una vittoria importante contro il Genoa con il punteggio di 2-0. La squadra ha dimostrato compattezza in campo, con un gioco di squadra efficace e una difesa più solida rispetto alle precedenti partite. La vittoria permette al Como di riprendere fiducia in vista delle prossime sfide.

Dopo due sconfitte in campionato e quella nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, il Como torna alla vittoria battendo il Genoa per 2-0, mostrando il solito gioco di squadra e ritrovando la solidità difensiva. Grande protagonista della gara è Da Cunha, con i suoi assist che portano ai gol di Duovikas e Diao. Ora il destino del Como dipende dalla situazione che si creerà nelle prossime giornate, a partire dalla partitissima contro il Napoli di sabato 3 maggio. Paz, uscito a fine primo tempo per un colpo alla testa durante la gara dopo il quale è stato trasportato in ospedale per accertamenti medici, non sembra condizionato dalle notizie dalla Spagna che danno per sicuro un ritorno a Madrid a fine campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Como rialza subito la testa. Douvikas-Diao, vittoria pesante Notizie correlate Pagelle Genoa Como, Douvikas e Diao fanno esultare Fabregas! Champions ancora possibile? Ko pesante per De Rossi – I VOTILukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Il Como torna a sognare la Champions dopo la bella vittoria a Genova: Douvikas e DiaoI lariani chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Douvikas al 10'. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Calcio Live: il Como si impone al Ferraris e torna quinto in classifica; Il Como espugna Marassi: 0-2 al Genoa e aggancio alla Roma. Il Como rialza subito la testa. Douvikas-Diao, vittoria pesanteDopo due sconfitte in campionato e quella nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, il Como torna alla vittoria battendo il Genoa per 2-0, mostrando il solito gioco di squadra e ritr ... ilgiorno.it Video Genoa Como (0-2) | Gol e highlights: risolvono Douvikas e Diao! (Serie A)Video Genoa Como (risultato finale 0-2) gol e highlights della partita valevole per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Douvikas e Diao fanno rinascere il Como L'Europa è sempre più alla portata #GenoaComo #SerieAEnilive #DAZN x.com Douvikas e Diao: il Como piega il Genoa 2-0 GENOVA (ITALPRESS) – Il Como ritrova la vittoria dopo oltre un mese. Gli uomini di Cesc Fabregas stendono 2-0 il Genoa nel match del Ferraris valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A: decisive le - facebook.com facebook