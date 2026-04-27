Il Como rialza subito la testa Douvikas-Diao vittoria pesante

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due sconfitte consecutive in campionato e una sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, il Como ha ottenuto una vittoria importante contro il Genoa con il punteggio di 2-0. La squadra ha dimostrato compattezza in campo, con un gioco di squadra efficace e una difesa più solida rispetto alle precedenti partite. La vittoria permette al Como di riprendere fiducia in vista delle prossime sfide.

Dopo due sconfitte in campionato e quella nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, il Como torna alla vittoria battendo il Genoa per 2-0, mostrando il solito gioco di squadra e ritrovando la solidità difensiva. Grande protagonista della gara è Da Cunha, con i suoi assist che portano ai gol di Duovikas e Diao. Ora il destino del Como dipende dalla situazione che si creerà nelle prossime giornate, a partire dalla partitissima contro il Napoli di sabato 3 maggio. Paz, uscito a fine primo tempo per un colpo alla testa durante la gara dopo il quale è stato trasportato in ospedale per accertamenti medici, non sembra condizionato dalle notizie dalla Spagna che danno per sicuro un ritorno a Madrid a fine campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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