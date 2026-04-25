L’arrivo del colosso svedese | Portiamo qui un po’ di Ikea Ecco le figure che servono

A Perugia è arrivato un grande nome nel settore dell’arredamento, con l’obiettivo di aprire nuovi punti vendita e servizi. Sono stati annunciati posti di lavoro in diversi settori, tra cui consulenti di arredo, addetti alle vendite, logistica, ristorazione e assistenza clienti. La presenza di questa azienda internazionale segna un cambiamento importante per il mercato locale, con opportunità di occupazione e nuovi servizi per i consumatori.

Perugia, 25 aprile 2026 – Consulenti di arredo prima di tutto. E poi addetti al retail, logistica, ristorazione o servizio clienti. Sono le figure che cerca Ikea per la nuova apertura nell’area di Perugia – così recita il portale del colosso svedese – che avverrà nelle prossime settimane. Gli avvisi, come anticipato nell’articolo pubblicato ieri, sono stati “lanciati“ lo scorso 14 aprile e resteranno disponibili per le candidature fino al 6 maggio. Proprio la figura del consulente di arredo è una di quelle centrali per la nuova apertura che dovrebbe avvenire a Corciano, nell’area del centro commerciale Quasar e del negozio Obi in particolare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arrivo del colosso svedese: “Portiamo qui un po’ di Ikea”. Ecco le figure che servono Notizie correlate Leggi anche: Appuntamento con i grandi classici al ristorante svedese di Ikea IKEA e Chupa Chups trasformano la polpetta svedese in un lecca-leccaC’è un momento preciso in cui uno scherzo smette di essere tale e diventa qualcosa di straordinariamente reale. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L’arrivo del colosso svedese: Portiamo qui un po’ di Ikea. Ecco le figure che servono; La storia di Ruomeng, prima operaia cinese a scioperare. Il messaggio ai suoi connazionali: La paura è grande, la dignità di più; Morto mentre lavorava la terra, un malore l’ipotesi più probabile. L’arrivo del colosso svedese: Portiamo qui un po’ di Ikea. Ecco le figure che servonoDai social le risposte delle multinazionale a chi chiede chiarimenti. La richiesta riguarda consulenti di arredo, addetti al retail, logistica e ristorazione ... lanazione.it La libertà è qualcosa che portiamo addosso, che ci permette di essere, scegliere, pensare. Il 25 aprile è per ricordare chi ha reso possibile tutto questo. E per non dimenticare che la libertà va rispettata, protetta, vissuta. Ogni giorno. Lilybris - Cecilia Roda - facebook.com facebook @J_Bardella (Presidente del Rassemblement National): “Noi portiamo avanti una visione chiara: un’Europa della Nazioni, un’Europa che difende i popoli. Noi siamo diventati la più grande forza d’opposizione a Ursula von der Leyen e alla Commissione E x.com