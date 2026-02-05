Sotto Sanremo su RaiPlay | lo spin off con tre giovani protagoniste

Su RaiPlay debutta “Sotto Sanremo”, uno spin off dedicato alle nuove generazioni. Il programma segue tre giovani protagoniste che raccontano il festival attraverso i loro occhi. La 76esima edizione di Sanremo, tradizionalmente in scena su Rai 1, si espande così anche online, dando spazio a voci fresche e diverse. Le giovani influencer portano un punto di vista diverso, più diretto e meno formale, cercando di avvicinare il pubblico più giovane alla musica e all’atmosfera del festival.

La 76esima edizione del festival della musica da Rai 1 si trasferisce su RaiPlay anche tramite la voce della nuova generazione nel programma Sotto Sanremo, spin off della kermesse Più le edizioni di Sanremo vanno avanti, più si avverte la necessità di avvicinare il Festival alle nuove generazioni. Rispetto a qualche anno fa l'interesse è già aumentato, grazie alla scelta di far partecipare alla gara artisti ascoltati dalla GenZ. Quest'anno, cantanti come Nayt, Chiello e Luchè sono la dimostrazione della volontà di coinvolgere i giovani tramite un genere di musica particolarmente amato da loro. A riprova di tale necessità, arriva su RaiPlay un programma tutto al femminile, condotto da: Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino.

