Serata no per il Centro Tecnico BM a Siena la Virtus si impone 78-57

Nella serata del 30 marzo 2026, la partita tra il Centro Tecnico BM e la Virtus si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha ottenuto un punteggio di 78-57. La gara si è svolta a Siena, con la squadra di casa che ha incontrato difficoltà nel mantenere il passo degli avversari durante tutto l'incontro.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Gli amaranto incappano in una partita offensivamente insufficiente Stosa Virtus Siena – Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo 78-57 Parziali: 24-15; 40-23; 56-39 Stosa: Ense, Braccagni 5, Redaelli 1, Costantini 7, Calvellini 16, Morciano 8, Gianoli 16, Bartelloni, Guerra 8, Cini, Crocetta 4, Castellino 13. All. Evangelisti Centro Tecnico BM: Pelucchini 6, Tersillo 10, Toia 13, Ghini 5, Pieri Ne, Corradossi 9, Zanini 3, Lemmi 5, Cazzanti 2, Vagnuzzi 4. All. Fioravanti Ass. Liberto Sconfitta per il Centro Tecnico BM Arezzo nella trasferta sul campo della Virtus Siena che precede il turno di riposo che i ragazzi di coach Fioravanti avranno nel prossimo weekend. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serata no per il Centro Tecnico BM a Siena, la Virtus si impone 78-57 Articoli correlati Il Centro Tecnico BM in viaggio verso Siena sponda VirtusArezzo, 28 marzo 2026 – Il Centro Tecnico BM in viaggio verso Siena sponda Virtus Domenica gli amaranto cercheranno di allungare in trasferta la... Centro Tecnico BM, a Siena si spegne nel finale: il Costone vince 82-64Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Contenuti e approfondimenti su Centro Tecnico Discussioni sull' argomento Tutti insieme a Roma per il No. LIVEBLOG; Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 marzo; L'Italia si fa a tavola! Cena di gruppo pre-Bosnia: le foto. E tra gli interisti spunta Vicario...; Referendum giustizia, esultano i sostenitori del 'No' a Ravenna: Difeso l’equilibrio costituzionale. Il Centro Tecnico BM in viaggio verso Siena sponda Virtus - facebook.com facebook