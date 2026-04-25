Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato

Il Centro Tecnico BM ha concluso la stagione regolare con una partita contro Casale Monferrato. L'incontro si è svolto il 25 aprile 2026. La gara ha rappresentato l'evento finale della stagione per la squadra ospitante. La data e il luogo dell'incontro sono stati comunicati ufficialmente poco prima dell'inizio della partita. La sfida ha visto la partecipazione di entrambe le formazioni in un contesto di fine campionato.

Arezzo, 25 aprile 2026 – . Al Palasport Estra in palio due punti per evitare i PlayOut Domenica 26 Aprile alle ore 18 il Centro Tecnico BM Arezzo ospiterà per l’ultima partita di campionato la Junior Casale, obiettivo per il quintetto amaranto la vittoria per confermarsi al decimo posto in classifica che vale la permanenza diretta in Serie B. Coach Fioravanti sarà costretto di nuovo a rinunciare a Tersillo per questa sfida contro un avversario che nella gara di andata inflisse una brutta sconfitta agli amaranto che non riuscirono ad esprimersi sui propri livelli. Casale Monferrato di coach Degiovanni occupa la penultima posizione in classifica, miglior realizzatore della squadra è Alberione con 13,8 punti a partita seguito da De Ros con oltre 11.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato Notizie correlate Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolareArezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di... Finale amaro per il Centro Tecnico BM contro la Computer Gross EmpoliArezzo, 12 aprile 2026 – Finale amaro per il Centro Tecnico BM contro la Computer Gross Empoli. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova; Centro Tecnico BM a Genova per l’ultima trasferta di stagione regolare; Colpo esterno del Centro Tecnico BM: vittoria a Genova e decimo posto in classifica; BM ON LBA/ Olimpia Milano, Baiesi: Confronto continuo e progetto al centro. Su Brooks fiducia, ma decide lui. Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale MonferratoArezzo, 25 aprile 2026 – Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato. Al Palasport Estra in palio due punti per evitare i PlayOut Domenica 26 Aprile alle ore 18 il Cen ... lanazione.it Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolareArezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di punti decisivi per la classifica. Sabato 18 Aprile al ... lanazione.it Centro Tecnico Regionale Femminile, le convocate per il raduno 2013 del 7 maggio a Carugate. - facebook.com facebook