Il Centro Tecnico BM resta in Serie B | vittoria su Casale e commovente addio a Toia

Il Centro Tecnico BM ha ottenuto la salvezza in Serie B grazie a una vittoria casalinga per 80-65 contro la Junior Casale Monferrato. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso e ha visto anche il commovente addio a Toia, giocatore che ha concluso la sua esperienza con la squadra. La sfida ha regalato momenti intensi e ha segnato la fine di una stagione importante per entrambe le squadre.

Il Centro Tecnico BM conquista la salvezza in Serie B con una convincente vittoria casalinga contro la Junior Casale Monferrato per 80-65, al termine di una partita che ha regalato emozioni forti dentro e fuori dal campo. Un successo fondamentale che consente agli amaranto di evitare i play-out, obiettivo tutt’altro che scontato considerando le difficoltà affrontate durante la stagione. L’avvio di gara non è stato dei migliori per la squadra di coach Fioravanti. Nel primo quarto, infatti, la difesa aretina fatica a contenere l’attacco ospite, trascinato da un ispirato Alberione autore di 13 punti nei primi dieci minuti. Casale chiude così avanti sul 24-18 alla prima sirena.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il Centro Tecnico BM resta in Serie B: vittoria su Casale e commovente addio a Toia Notizie correlate Il Centro Tecnico BM si conquista la permanenza in Serie B battendo CasaleArezzo, 27 aprile 2026 – Il Centro Tecnico BM si conquista la permanenza in Serie B battendo Casale. Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BMArezzo, 22 marzo 2026 – Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BM Gara durissima risolta all'ultimo tiro contro un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato; Centro Tecnico BM a Genova per l’ultima trasferta di stagione regolare; Colpo esterno del Centro Tecnico BM: vittoria a Genova e decimo posto in classifica; La Sba passa a Genova e si avvicina all'obiettivo salvezza. Il Centro Tecnico BM si conquista la permanenza in Serie B battendo CasaleArezzo, 27 aprile 2026 – Il Centro Tecnico BM si conquista la permanenza in Serie B battendo Casale. Vittoria con un filo di tristezza per l'addio del capitano Facundo Toia Centro Tecnico BM Arezzo - ... lanazione.it Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale MonferratoArezzo, 25 aprile 2026 – Il Centro Tecnico BM chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato. Al Palasport Estra in palio due punti per evitare i PlayOut Domenica 26 Aprile alle ore 18 il Cen ... lanazione.it Tornei Giovanili Sicilia. . Giunti alla fine della Catania Fc Academy Cup è tempo di bilanci Ai nostri microfoni Maurizio Pellegrini -Responsabile Tecnico Virtus Foligno - Centro tecnico del Catania in Umbria #torneisicilia #cataniafcacademycup - facebook.com facebook Dopo l'annuncio del @twitorino, arriva anche il comunicato del @TorinoFC_1906: il progetto di valorizzazione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo sarà redatto in collaborazione col Politecnico di Torino. «Il Torino Football C x.com