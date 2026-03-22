Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d' oro al Centro Tecnico BM

Nella partita di ieri, il Centro Tecnico BM ha ottenuto una vittoria decisiva grazie a un'azione di Toia negli ultimi secondi. La sua giocata sulla sirena ha permesso di conquistare due punti fondamentali, portando la squadra a ottenere punti preziosi in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 70-68.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Gara durissima risolta all'ultimo tiro contro u n GranTorino che esalta i suoi giovani talenti Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo-GranTorino Basketball Draft 84-81 Parziali: 25-17; 44-38; 58-62 Centro Tecnico BM: Pelucchini 16, Tersillo 16, Toia 6, Ghini 2, Pieri ne, Corradossi 4, Zanini 21, Lemmi 5, Raguzzi ne, Francesconi ne, Cazzanti 14, Vagnuzzi. All.Fioravanti Ass.Liberto GranTorino: Bertaina 3, Bossola 10, Milone 12, Zumstein 23, Ficetti 10, Losito, Fracasso 6, Grillo 7, Obaseki, BArla 10, Mancino. All. Comazzi Vittoria sudatissima per il Centro Tecnico BM Arezzo che riesce a prendersi i due punti contro GranTorino all'ultima azione di una partita dai due volti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BM Articoli correlati Al Palasport Estra il Centro Tecnico BM si prende i due punti contro San MiniatoArezzo, 9 febbraio 2026 – Al Palasport Estra il Centro Tecnico BM si prende i due punti contro San Miniato. Centro Tecnico BM, beffa finale a Cecina: gara alla pari, decidono gli ultimi due minutiAltro finale amaro in trasferta per il Centro Tecnico BM Arezzo, che a Cecina gioca una partita vera, intensa e combattuta, ma paga caro un finale... Approfondimenti e contenuti su Centro Tecnico Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BMArezzo, 22 marzo 2026 – Una magia di Toia sulla sirena regala due punti d'oro al Centro Tecnico BM Gara durissima risolta all'ultimo tiro contro u n GranTorino che esalta i suoi giovani talenti Centro ... lanazione.it Il Centro Tecnico BM Arezzo sconfitto a Siena dalla Vismederi CostoneArezzo, 16 febbraio 2026 – Il Centro Tecnico BM Arezzo sconfitto a Siena dalla Vismederi Costone. Gli amaranto privi di Toia e Pieri cedono il passo nel finale di gara Vismederi Costone Siena-Centro ... lanazione.it