La vicenda di Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, finisce sui giornali di tutto il mondo. La sua telecronaca fallimentare durante le Olimpiadi ha scatenato polemiche e ha portato anche a uno sciopero dei giornalisti. La storia, che era partita come un incidente, ora si sta trasformando in un caso internazionale, con la stampa estera che commenta senza pietà la débâcle italiana.

Da altamente imbarazzante, la vicenda della débâcle olimpica del direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, si sta rapidamente trasformando in grottesca. L’onda lunga delle gaffes inanellate durante il commento della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha infatti travalicato i confini nazionali e si è abbattuta nelle pagine dei principali quotidiani del globo terracqueo (per usare un termine caro ad una delle fan di Petrecca, la premier Giorgia Meloni ). Non solo, oggi l’Usigrai ha proclamato lo sciopero generale delle firme – nei tg, gr, programmi di informazione e web – di tutti i giornalisti del servizio pubblico per venerdì prossimo, a sostegno di quello già in essere dei giornalisti di RaiNews. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Slavina olimpica, il caso Petrecca finisce anche sul New York Times: la disastrosa telecronaca e lo sciopero dei giornalisti di RaiSport fanno il giro del mondo

Il comitato di redazione di RaiSport ha deciso di ritirare le firme su tutti i servizi, a partire da oggi alle 17, fino alla fine dei Giochi olimpici.

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di fermarsi.

