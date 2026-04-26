Caso Rocchi indagati anche l' addetto al Var Paterna e il supervisore Gervasoni | il caso deflagra

La Procura di Milano ha notificato a Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, un invito a comparire il 30 aprile con l’accusa di concorso in frode sportiva. Nell’ambito dello stesso procedimento, sono indagati anche l’addetto al VAR e il supervisore. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso, con ulteriori dettagli ancora da chiarire.

La Procura di Milano ha notificato a Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, un invito a comparire il 30 aprile per concorso in frode sportiva. L’inchiesta, coordinata dal pm Maurizio Ascione, ipotizza tre condotte principali.Due riguardano presunte designazioni mirate a favore dell’Inter. Rocchi avrebbe “combinato” o “schermato”, durante la gara di andata di Coppa Italia Inter-Milan del 2 aprile 2025 allo stadio San Siro, la scelta di Daniele Doveri per la semifinale del 23 aprile, in modo da evitare che dirigesse la possibile finale o altre partite decisive di campionato ritenute di “maggiore interesse” per i nerazzurri. Sempre da San Siro avrebbe favorito la designazione di Andrea Colombo (arbitro “gradito” all’Inter) per Bologna-Inter del 20 aprile 2025, nel pieno della lotta scudetto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Caso Rocchi, indagati anche l'addetto al Var Paterna e il supervisore Gervasoni: il caso deflagra Notizie correlate Rocchi si autosospende: “Tornerò più forte”. Indagato anche il supervisore Var GervasoniGianluca Rocchi si è autosospeso dal ruolo di responsabile della Can con effetto immediato. Indagine su Rocchi, il designatore degli arbitri si autososospende dall'incarico, indagato anche supervisore Var GervasoniRocchi ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Caso Rocchi, cosa rischia l'Inter? La Stampa disegna tutti gli scenari possibiliLa domanda che tiene banco è una sola: chi era presente con Rocchi alla riunione di Milano? Da questo dettaglio potrebbe dipendere l’intero sviluppo dell’inchiesta sugli arbitri ... tuttonapoli.net Caso Rocchi, l’accusa di concorso apre nuovi interrogativi: chi c’è davvero dietro e perché i risultati non contanoTra gli elementi più discussi c’è la posizione dell’arbitro Daniele Doveri, citato nelle carte dell’indagine come figura non particolarmente gradita a una delle squadre coinvolte nei ragionamenti inve ... gonfialarete.com Sky – Caso Rocchi e Torino-Inter: nel pre-partita attese dichiarazioni di Marotta x.com NIENTE SCUDETTO Continua la bufera sul caso Rocchi, con il designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva. Il Social Club Maradona avrebbe incaricato l’Avv. Angelo Pisani di chiedere l’immediata sospensione della Serie A e il blocco d - facebook.com facebook