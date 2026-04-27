Durante la Milano Design Week 2026, alcuni gadget distribuiti gratuitamente ai visitatori sono stati messi in vendita su una piattaforma di rivendita online. I prodotti, precedentemente consegnati senza costo, sono ora disponibili a prezzi variabili, attirando l’attenzione di chi cerca di ottenere un guadagno dalla distribuzione gratuita. La presenza di questi oggetti sul mercato secondario ha sollevato alcune discussioni tra i partecipanti sull’uso e la gestione dei gadget promozionali.

Sono spuntati i gadget di Fuorisalone 2026, la Milano Design Week, su una piattaforma di reselling. Tra tot bag griffate, lattine e dolci particolari i prezzi possono diventare anche alti Ci risiamo. Anche quest’anno scoppia la polemica sui gadget gratis che i brand, di lusso e non, regalano a chi partecipa agli eventi del Fuorisalone, ovvero la parentesi parallela del Salone del Mobile scandita da aperitivi a piccole esperienze brandizzate, di cui far memoria grazie proprio a questi cadeaux. Ore di fila per averli, ma al “popolo del design da scrocco” non interessa, tanto“si rivende tutto su Vinted“. Ebbene sì, il fiuto per un affare è grosso, e qualcuno non resiste nel tentare di guadagnare qualcosa in più da un oggetto ottenuto gratuitamente.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fuorisalone, ‘da scrocco’ a guadagno: venduti su Vinted i famosi gadget gratis raccolti con ore di fila

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