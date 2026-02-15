Il caso dei preservativi olimpici gratuiti esauriti in pochi giorni e rivenduti su Vinted a 100 euro

I preservativi distribuiti gratuitamente agli atleti durante le Olimpiadi di Milano Cortina sono finiti rapidamente e ora vengono rivenduti su Vinted a 100 euro. La causa è la forte domanda da parte di appassionati e collezionisti che vogliono avere un ricordo dell’evento. Alcuni venditori hanno già pubblicato annunci con foto dei preservativi ancora sigillati, mostrando come il loro valore sia salito in poche settimane.

C'è chi sta rivendendo online i preservativi olimpici che sono stati distribuiti gratuitamente agli atleti di Milano Cortina. Su Vinted si trovano annunci che arrivano a 100 euro a confezione.