Il carattere unico di Ypsilon

L'auto si distingue per il suo stile riconoscibile e la facilità di utilizzo. Negli anni, ha mantenuto un carattere che combina personalità e comfort, rendendola una scelta apprezzata tra gli automobilisti. La semplicità di guida e le caratteristiche di design contribuiscono a definirne il ruolo nel mercato. La sua presenza si è rafforzata nel tempo grazie a queste qualità, che continuano a incontrare l'interesse di chi cerca un'auto pratica e riconoscibile.

Personalità, comfort e una semplicità di utilizzo che ne ha fatto nel corso degli anni uno dei suoi punti di forza. E' la nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, versione equipaggiata con una motorizzazione turbo a benzina da 100 CV, abbinata «rigorosamente» al cambio manuale a sei marce che assicura una guida diretta e concreta, perfettamente coerente con le esigenze della mobilità quotidiana. Del resto una ricerca sullo stile di guida, vede fissata al 70% la quota degli italiani favorevole al cambio manuale all'insegna di quel «comodo» e «facile» che continua ad essere la carta vincente: la motorizzazione benzina non elettrificata mantiene una presenza stabile nel segmento delle city-car.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il carattere unico di Ypsilon Notizie correlate Lancia Ypsilon rubata: a Guidonia i ladri sfondano il negozioNella notte tra domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo 2026, un’auto rubata è stata utilizzata come ariete contro la serranda di un negozio di casalinghi... Leggi anche: Lancia is back: Franco Ricciardi sfida il Rally Città di Modena con la nuova Ypsilon Rally4 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Drive Up: Lancia Ypsilon Turbo 100, una citycar semplice e affidabile Video; Lancia nomina Luca Martello Responsabile di Lancia Corse HF per guidare il ritorno nel motorsport; Lancia Corse HF Protagonista all'Andalucía Rally: Trionfo in ERC4 e Top 5 Sfiorata; Drive Up: Nuova Peugeot 208 GTi, un'elettrica dal carattere sportivo Video. Il carattere unico di YpsilonPersonalità, comfort e una semplicità di utilizzo che ne ha fatto nel corso degli anni uno dei suoi punti di forza. E’ la nuova ... iltempo.it Lancia Ypsilon e il ritorno evolutivo alla tradizioneLa forza del progetto sta nella sua semplicità evoluta: benzina, ibrida ed elettrica convivono nella stessa gamma, offrendo libertà di scelta senza imporre un’unica direzione. dilei.it Alcuni dettagli parlano da soli. Lancia Ypsilon. Iconica da ogni angolazione. #Lancia #LanciaYpsilon - facebook.com facebook