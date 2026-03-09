Lancia Ypsilon rubata | a Guidonia i ladri sfondano il negozio

Nella notte tra domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo 2026, un'auto rubata è stata utilizzata come ariete contro la serranda di un negozio di casalinghi situato in via della Calle a Guidonia Montecelio. Tre individui hanno forzato l'ingresso del locale, prelevando due registratori di cassa che risultavano vuoti al momento dell'irruzione. Le forze dell'ordine sono già sul posto per effettuare i rilievi tecnici e stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili. I titolari del commercio hanno scelto di condividere pubblicamente quanto accaduto, invitando commercianti e residenti del quartiere a prestare maggiore attenzione alla sicurezza.