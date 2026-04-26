Carabiniere più longevo compie 109 anni premier Meloni pubblica video della sorpresa dell' Arma

Un uomo di 109 anni, riconosciuto come il carabiniere più anziano d’Italia, ha festeggiato il suo compleanno. La giornata è stata segnata da una telefonata del Comandante Generale dell’Arma, che ha chiamato per rivolgergli un saluto. La premier ha condiviso sui social un video che mostra la sorpresa ricevuta dall’anziano, coinvolgendo anche altri membri dell’Arma.

Compie 109 anni Guerino Patani, il carabiniere più longevo d’Italia. L’uomo ha ricevuto una sorpresa da parte dell’Arma che lo ha commosso: una telefonata dal Comandante Generale dell’Arma Salvatore Luongo. Il video è stato pubblicato sui social anche dalla premier Giorgia Meloni che ha scritto nel post su X: “Immagini che toccano il cuore e che rendono omaggio a una vita diventata simbolo di servizio alla Nazione. A lui i miei più affettuosi auguri e la gratitudine dell’Italia” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Carabiniere più longevo compie 109 anni, premier Meloni pubblica video della sorpresa...

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