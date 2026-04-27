Il cantiere di santa Maria in Gradi apre al pubblico per una visita guidata straordinaria

Il cantiere di Santa Maria in Gradi a Viterbo sarà aperto al pubblico mercoledì 29 aprile per due visite guidate straordinarie. L'iniziativa è organizzata dalla Soprintendenza e permette ai visitatori di accedere al sito durante questa giornata. Le visite sono programmate in orari specifici e sono rivolte a chi desidera conoscere lo stato attuale dei lavori di restauro.

Mercoledì 29 aprile, nell'ambito delle iniziative della Soprintendenza, il cantiere di santa Maria in Gradi a Viterbo apre le sue porte per due visite straordinarie. Durante la mattinata, vengono presentati i primi risultati delle attività di restauro e d'indagine archeologica condotti dalla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Brescia, la "cappella sistina bresciana": visita guidata alle chiese di San Cristo e Santa Maria in CalcheraIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Licata sotterranea: apertura straordinaria e visita guidata al rifugio antiaereoThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Una visita guidata che farà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovo maxi cantiere tra Torrevecchia e Ottavia: scattano chiusure, sensi unici e bus deviati. La mappa dei divieti; Santa Maria di Pisa si sente dimenticata da decenni, buche profonde e asfalto sgretolato: la protesta dei residenti; Milano | Chiaravalle – Cantieri vari in zona: aprile 2026; Report (Rai3): Cantiere Vittoria acquisito con soldi dalla Campania. L'ombra della camorra sull'azienda polesana. Diocesi: mons. Marconi (Macerata) benedice il cantiere della chiesa di Santa Maria Assunta a Troviggiano di CingoliBenedizione del vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, per l’apertura del cantiere di lavoro presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Troviggiano di Cingoli. Questa mattina il vescovo ha ... agensir.it Viterbo. Visita guidata alla chiesa di Santa Maria in GradiNewTuscia – VITERBO – Nell’ambito delle iniziative della Soprintendenza è organizzata un’apertura straordinaria con visite guidate al cantiere di Santa Maria in Gradi a Viterbo (via di santa Maria in ... newtuscia.it L'assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all'acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da parte di Leonardo Maria Del Vecchio. #ANSA - facebook.com facebook Delfin: ok maggioranza eredi a passaggio quote, Leonardo Maria Del Vecchio salirà al 37,5% x.com