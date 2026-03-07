Licata sotterranea | apertura straordinaria e visita guidata al rifugio antiaereo

A Licata sarà possibile visitare il rifugio antiaereo sotterraneo durante un'apertura straordinaria con visita guidata. L'evento permetterà di scoprire i dettagli dell'operazione

The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Una visita guidata che farà scoprire i segreti riguardanti l'operazione "Husky”, lo sbarco degli alleati in Sicilia nel luglio del 1943. Licata grazie alla sua posizione geografica, ha avuto un ruolo strategico. Insieme alla guida, percorreremo i corridoi del rifugio antiaereo di Licata sarò possibile visitare le diverse sezioni. Si tratta di un’importante testimonianza storica, costruito ancor prima della seconda guerra mondiale. Fu poi utilizzato per proteggere la popolazione locale dai bombardamenti aerei durante il conflitto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Palazzo Zappalà Gemelli: apertura straordinaria e visita guidataDomenica 8 febbraio 2026, Sicilia Gaia vi invita a varcare una soglia rimasta custodita da generazioni dietro una riservatezza aristocratica.

Visita guidata a Villa Selvatico con apertura straordinariaLa tenuta Selvatico Miola si estende nell’area che un tempo era la Valle e il Colle di Sant’Elena, quest’ultimo detto anche “colle della Stufa” per...