Sanremo 2026 Ermal Meta | Canto i figli di tutti l’Eurovision? Porterei il mio messaggio

Ermal Meta dice di voler cantare per tutti i figli, non solo per il pubblico di Sanremo. Durante un’intervista, il cantante ha spiegato che ci sono momenti in cui è importante parlare anche dei figli degli altri, dei figli di tutti, senza distinzione. Meta ha anche aggiunto che, se gli venisse proposta, porterebbe il suo messaggio all’Eurovision.

(Adnkronos) – "Ci sono momenti in cui è importante parlare anche dei figli degli altri, o meglio, dei figli di tutti". Con queste parole Ermal Meta presenta il suo ritorno al Festival di Sanremo, a cinque anni dall'ultima partecipazione segnata dalla sala vuota dell'Ariston a causa della pandemia ("Tornare ora è un tuffo nel passato ma anche nel futuro. Non vedo l'ora di provare di nuovo quella sensazione che ti stringe lo stomaco"). L'artista porta sul palco dell'Ariston un brano intenso, "Stella stellina" che affronta il dramma della guerra senza mai nominarla, un pezzo nato da un'urgenza emotiva scatenata dalle immagini provenienti dalla Palestina e amplificata dalla sua recente paternità.

