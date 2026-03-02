Dopo la sua partecipazione a Sanremo, il cantante partenopeo è stato ospite di uno speciale di

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il vincitore del Festival cade tra il pubblico in prima fila all'Ariston a causa di un gradino di scena. Il video del piccolo incidente e la sua reazione da vero artista L’adrenalina della vittoria non si è ancora spenta e il ritorno all’Ariston per lo speciale di Domenica In ha regalato un nuovo momento di purissima emozione (e un pizzico di apprensione) per Sal Da Vinci. Il trionfatore di Sanremo 2026 è stato accolto da un boato incessante, trasformando lo studio di Mara Venier in una vera e propria festa. Travolto dal calore della platea, il cantante ha concesso una doppia esibizione della sua Per sempre sì, decidendo di lasciare il centro del palco per tuffarsi letteralmente tra la gente, tra abbracci e balli scatenati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la gloria sul palco di Sanremo, lo speciale di "Domenica In" ha preso una piega inattesa per il cantante partenopeo

Leggi anche: Il cantante 22enne ha preso una decisione importante, che lo ha riportato tra i banchi di scuola. Ecco i motivi (e perché aveva lasciato gli studi)

Tommaso Paradiso sale sul palco di Domenica In con un ventilatore: «Me l’ha consigliato Abatantuono. Sanremo? Mi ha rinforzato»Dopo Ditonellapiaga e J-Ax, sul palco di Domenica In è salito Tommaso Paradiso, accompagnato da un ventilatore portatile consigliatogli dall’attore...

Aggiornamenti e notizie su Dopo.

Temi più discussi: Dopo la prima stagione, arriva Gloria-Il ritorno; Il trionfo sul Borussia secondo solo alla gloria di Dublino; I momenti più emozionanti dei Giochi Invernali a Cortina d'Ampezzo; Battaglia in pista, sogni di gloria. Ma il più applaudito è lo scosso. Vince e poi continua a correre.

Dopo la prima stagione, arriva Gloria-Il ritornoUna sorta di favola moderna sul chi siamo e su chi vogliamo essere. Gloria attraversa questa vicenda con la sua tipica spavalderia, con ironia e autoironia, ma anche con la sua dirompente umanità che ... rai.it

Dopo la prima stagione, Sabrina Ferilli torna in Tv con Gloria-Il ritornoTorna il Tv movie con Sabrina Ferilli nei panni di una diva sul viale del tramonto ... msn.com

Dopo i caroselli di auto la notte della vittoria, attesa per il ritorno del vincitore di Sanremo in città, prevista per oggi - facebook.com facebook

La belva non è ancora sazia Dopo la scuola femminile i due compari colpiscono anche un ospedale e la Tv L’apertura del Fatto di oggi x.com