Il governo canadese ha presentato una richiesta ufficiale per aderire al piano europeo chiamato Made in Europe, che mira a rafforzare le capacità industriali del continente. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alla sovranità economica e alle strategie di autosufficienza nell’ambito produttivo. La proposta del Canada si inserisce in una serie di contatti e negoziati tra le parti interessate, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Il Canada prova a entrare nel perimetro dell’autonomia industriale europea. E lo fa con una mossa che dice molto di più di quanto sembri: chiedere accesso al nascente schema “Made in Europe”, cioè il piano con cui Bruxelles vuole proteggere i settori strategici – dall’energia pulita all’industria pesante – limitando sussidi e appalti alle imprese europee o a partner selezionati. Lo scrive il Financial Times, riprendendo le parole della ministra dell’Industria canadese Mélanie Joly, la quale ha spiegato che Ottawa intende avviare negoziati con l’Unione europea per ottenere un accesso reciproco. L’obiettivo è chiaro: «Dobbiamo essere allineati, così le nostre imprese potranno competere e prosperare».🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Canada chiede di entrare nel piano Made in Europe

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