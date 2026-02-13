Draghi e Letta | cattivi esempi e buoni consigli per il Made in Europe

Mario Draghi e Enrico Letta sono finiti sotto i riflettori per le loro recenti azioni, considerate da molti come esempi negativi e positivi, rispettivamente, per il futuro del «Made in Europe». Draghi ha annunciato una manovra che, secondo alcuni, rischia di danneggiare l’immagine dell’Italia all’estero, mentre Letta si distingue per aver promosso iniziative che rafforzano la credibilità europea. La discussione si accende sulle scelte di questi due leader e su come possano influenzare la reputazione del nostro Paese e dell’Europa nel mondo.

La storia Ritratto di coppia da ex premier, bocciati in patria, oggi consulenti di un'Europa sotto schiaffo, divisa e incerta. Le soluzioni a geometrie variabili in vista del prossimo vertice europeo sulla "competitività". Accolto l'allarme delle imprese sul costo dell'energia, attacco delle destre al sistema Ets contro i gas serra, ma i problemi restano sul tavolo Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Il giudizio espresso da Fabrizio De Andrè in Bocca di rosa può essere usato come una metafora dell'Unione Europea che ha appaltato la sua cattiva coscienza a due ex premier italiani, Mario Draghi e Enrico Letta, esempi differenti di fallimento politico in patria.

