RedBird, Oaktree e Olimpia Milano stanno valutando l’ingresso nel progetto NBA Europe, un’iniziativa che coinvolge investimenti, nuovi progetti e infrastrutture legate al basket europeo. La collaborazione mira a sviluppare un modello che unisce risorse finanziarie e strutture sportive, con l’obiettivo di espandere la presenza del marchio NBA nel continente. La decisione delle aziende avviene in un momento di interesse crescente per il settore sportivo e le sue opportunità di investimento.

Milano si candida a diventare uno dei poli centrali della futura NBA Europe. Il progetto della lega americana, ancora in fase embrionale ma già ambizioso, sta attirando l’interesse di grandi investitori e realtà sportive. Come riportato da 'Calcio e Finanza', tra questi ci sono RedBird, fondo proprietario del Milan, Oaktree, legato all’Inter, e l’Olimpia Milano. NBA Europe nasce con l'obiettivo di trasformare radicalmente il sistema basket europeo. L’idea è quella di creare una lega basata su franchigie, con forti ricavi da diritti televisivi, sponsor e intrattenimento. L’ingresso non sarà alla portata di tutti: il costo per ottenere una licenza potrebbe oscillare tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - NBA Europe, un sogno americano: ecco perché RedBird, Oaktree e Olimpia Milano vogliono entrare nel progetto

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