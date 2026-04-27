Il campo largo illiberale e ambiguo

Il cosiddetto campo largo si presenta come un insieme politico caratterizzato da posizioni incompatibili con i valori liberali e con una chiara identità condivisa. Recentemente, ha mostrato silenzio riguardo all’attentato subito dall’ex presidente statunitense, mentre si è espresso con disagio sulla celebrazione della Liberazione, che è stata accompagnata da manifestazioni antisemite. Queste reazioni e omissioni contribuiscono a delineare un quadro di ambiguità e di mancanza di coerenza all’interno di questo fronte politico.

Il campo largo è un blocco illiberale e ambiguo, tace sull’attentato a Donald Trump e manifesta imbarazzo sulla vergognosa Liberazione trasformata nel tripudio degli antisemiti. Dopo aver nutrito la bestia, sono diventati prigionieri dei movimenti islamisti e filo-russi. L’espulsione della Brigata Ebraica, dei giovani di Forza Italia, di chi espone la bandiera dell’Ucraina, sono lo scivolamento della sinistra verso il “reggimento”, la deriva verso un progetto totalitario che annulla le differenze, fino a schiacciarle, a cominciare dal loro interno. La scena degli ebrei che a Milano sono circondati da una banda di fanatici, schiumatori dell’odio, una «muta di caccia», secondo la definizione data da Elias Canetti in quel capolavoro che è “Massa e potere” (Adelphi), è il segnale che mancava per chiudere il cerchio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il campo largo illiberale e ambiguo Notizie correlate Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo) di De André : «Dal campo largo nasceranno frutti copiosi» – Il videoIntercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic il presidente del Movimento 5 stelle , Giuseppe Conte canta “Via del Campo” (largo?) di Fabrizio... Leggi anche: Il campo largo diventa campo minato anche sulla sicurezza: centrosinistra a pezzi Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il campo largo illiberale e ambiguo | Libero Quotidiano.it; La rassegna stampa e le prime pagine dei giornali di oggi 27 aprile. Campo largo da fischi, manca l’anima liberaleUna permanente prova d’orchestra di coalizione, da alternativa al centrodestra, in cui per ora funziona solo un gioco sporco: gettare fango sugli avversari ... ilroma.net