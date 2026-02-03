La situazione sulla sicurezza si complica nel campo largo. Dopo gli incidenti a Torino durante la manifestazione di Askatasuna, con diversi agenti feriti, il fronte del centrosinistra si trova a dover affrontare un nuovo capitolo di tensione. La calma sembra lontana e le polemiche si infiammano, mentre le autorità cercano di gestire il caos.

Dopo i fatti di Torino con la manifestazione di Askatasuna e gli incidenti che hanno portato al ferimento di diversi poliziotti, anche sulla sicurezza il campo largo dimostra di essere un “campo minato”. Le posizioni dei diversi partiti del centrosinistra sono tutte diverse l’una dall’altra. A dimostrazione che la coalizione non è mai diventata alleanza organica. C’è chi condanna e chi retrocede. Chi ha espresso intransigenza e condanna su quanto accaduto sono Italia Viva e Azione, ma Carlo Calenda sembra sempre più lontano dal campo largo. Matteo Renzi ha nettamente preso le distanze dagli episodi di violenza, confermando di essere lontano mille miglia dalla cultura dei centri sociali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il campo largo diventa campo minato anche sulla sicurezza: centrosinistra a pezzi

Approfondimenti su Torino Askatasuna

In Sardegna, il panorama politico si fa sempre più instabile con tensioni crescenti tra le forze di maggioranza.

Ultime notizie su Torino Askatasuna

