Il Giugliano batte l’Atalanta U23 per 3-1 | salvezza più vicina

Il Giugliano ha vinto 3-1 contro l’Atalanta U23 in una partita molto combattuta. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla salvezza. La partita si è svolta con continui scontri tra le due formazioni, che hanno mostrato grande determinazione sul campo. Il risultato finale ha visto il Giugliano prevalere sugli avversari, consolidando così la sua posizione in classifica.

Il Giugliano conquista una vittoria pesante battendo l’Atalanta Under 23 per 3-1 al termine di una sfida combattuta. Dopo una prima fase di studio, in cui entrambe le squadre costruiscono buone opportunità – con Baldé e Misitano tra i più pericolosi – sono i padroni di casa a rompere l’equilibrio al 26’. Prado approfitta di un’uscita imprecisa di Vismara e porta avanti i suoi. Il brasiliano è protagonista anche pochi minuti più tardi, quando trova il raddoppio con una conclusione potente dalla distanza che non lascia scampo al portiere nerazzurro. La reazione dell’Atalanta non si fa attendere: Manzoni accorcia le distanze con un diagonale preciso che riapre la gara. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Il Giugliano batte l’Atalanta U23 per 3-1: salvezza più vicina Articoli correlati Il Novara ferma il Brescia, bene il Ravenna. Il Crotone batte l'Atalanta U23: 4? vittoria di filaNovara-Brescia finisce 0-0 senza grandi emozioni: la squadra di Corini prolunga l’imbattibilità esterna (ha il migliore rendimento in trasferta dalla... Pallamano. Impresa Pantarei con il Malo. La salvezza ora è più vicinaUn successo che può essere decisivo in chiave salvezza quello che nella 3^ di ritorno di A Silver ha ottenuto la Pantarei Italia Modena sul Malo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Giugliano batte l'Atalanta U23 per 3... Temi più discussi: L’Atalanta U23 vola a Giugliano in cerca del settimo risultato utile consecutivo; Serie C Girone C, domani pomeriggio l'Atalanta U23 affronta il Giugliano in trasferta. La vigilia in casa nerazzurra; Serie C, risultati e classifica della 31° giornata: il Benevento allunga ancora sul Catania. Dietro è bagarre per il terzo posto; Il Benevento vede la Serie B: vinto il big match col Catania, il vantaggio sale a +10. DIRETTA | Giugliano Atalanta U23 (risultato finale 2-1): pari sfiorato dai nerazzurri! (Serie C, 14 marzo)Diretta Giugliano Atalanta U23 streaming video tv: nel girone C di Serie C la Dea è in vista dei playoff, i campani devono evitare il playout. ilsussidiario.net Giugliano-Atalanta Under 23: 3-1, doppio Prade e Ogunseye, tre punti d'oro per i tigrottiIl Giugliano supera l’Atalanta Under 23 con il punteggio di 3-1 al termine di una gara intensa. Dopo un avvio equilibrato - con le occasioni ... msn.com #SerieC gr.C Casarano-Cosenza 2-1 Giugliano-Atalanta U23 3-1 Latina-Siracusa 2-1 Potenza-Cavese 2-2 league table (top5) 1 Benevento 73 2 Catania 61 3 Cosenza 56 4 Salernitana 54 5 Crotone 51 #calcio #football x.com Atalanta U23-Casertana, i tagliandi della partita - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook