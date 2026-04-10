Durante l’ultimo Consiglio di Amministrazione, svoltosi l’8 aprile, la guida della cooperativa Vivai Cooperativi Rauscedo è stata ufficialmente confermata. La decisione riguarda la leadership dell’organizzazione, senza ulteriori variazioni o cambiamenti nel ruolo di vertice. La cooperativa, attiva nel settore vivaistico, continuerà a essere guidata dalla stessa figura che ne ha preso le redini fino ad oggi.

La guida della cooperativa Vivai Cooperativi Rauscedo ha ricevuto una conferma ufficiale durante l’ultimo incontro del Consiglio di Amministrazione tenutosi l’8 aprile. La compagine sociale ha scelto di mantenere invariata la presidenza affidata ad Alessandro Leon, supportato dai vicepresidenti Enrico D’Andrea e Mauro Cesarini, validando il piano di sviluppo avviato nel 2023. Il consolidamento della struttura decisionale avviene dopo un triennio di trasformazioni interne che hanno puntato sulla capacità di risposta ai mercati esteri e sull’aggiornamento tecnologico. La decisione dei soci, già emersa durante l’assemblea del 27 marzo, ha portato alla riconferma di otto undicesimi del consiglio, integrando al contempo tre nuove figure giovani per dare slancio alla governance. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vivai Rauscedo: confermata la guida per sfidare i mercati globali

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