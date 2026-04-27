Il caffè napoletano piace e vince sui mercati | i numeri da capogiro del bilancio di Kimbo

Il Consiglio di Amministrazione di Kimbo S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025, evidenziando risultati positivi nonostante le turbolenze dei mercati e le difficoltà nel settore del caffè. La società ha confermato un aumento della domanda di caffè napoletano, contribuendo a risultati di bilancio che mostrano numeri significativi. La crescita si è verificata anche in un contesto di aumento dei costi della materia prima.

Il Consiglio di Amministrazione di Kimbo S.p.A. ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio 2025. Nonostante le fibrillazioni dei mercati, legate al contesto internazionale, e le difficoltà del settore, che assieme hanno determinato un continuo aumento della materia prima, Kimbo ha registrato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Insigne incanta con il Pescara: numeri da capogiro per l'ex capitano del Napoli Leggi anche: Usa: Fed verso possibile nuova riduzione del bilancio: l’impatto sui mercati Aggiornamenti e contenuti dedicati Comunicato Stampa: Kimbo, il Caffè di Napoli, annuncia la sua partecipazione a HostMilano 2025Kimbo, patrimonio napoletano del caffè di alta qualità, oggi presente sul mercato internazionale in 100 paesi del mondo, annuncia la sua partecipazione a HostMilano 2025, hub mondiale dell'ospitalità, ... iltempo.it Kimbo torna in TV con un nuovo spot che celebra la città e il suo caffèDal 30 marzo 2025 Kimbo torna in tv con una nuova comunicazione istituzionale. E lo fa con un piccolo film d’autore, Kimbo: tutta Napoli in un caffè, uno spot che valorizza la napoletanità e ... ansa.it