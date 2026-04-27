Il buon cuore di Pescara accoglie Rosi | la gattina vittima di violenze brutali è stata adottata da un attivista

A Pescara, una gattina che aveva subito violenze a Roma è stata adottata da un attivista. La piccola, chiamata Rosi, ha trovato una nuova casa in Abruzzo dopo le aggressioni subite il mese scorso. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si occupa di tutela animale e ha portato all’adozione della gattina da parte di un volontario locale.

Ha trovato casa in Abruzzo la piccola Rosi, la gattina che è stata vittima di una brutale violenza avvenuta a Roma il mese scorso. È stata adottata da un attivista abruzzese di Lndc Animal Protection, come fa sapere proprio l’associazione.Rosi è a Pescara, con Pierluigi, che le sta dando l’amore.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Leggi anche: La gattina Rosi stuprata a Tor Tre Teste è stata dimessa: è a casa con la sua nuova famiglia

Fiuggi, anziana accoglie in casa il nipote per aiutarlo ma finisce vittima di violenze ed estorsioniDoveva essere un'occasione di riscatto e di affetto familiare, si è trasformata in una vicenda di paura e violenza domestica.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: 25 e 26 aprile Pescara capitale del karate e della danza; L'annuncio di Sospiri: Al via le operazioni di dragaggio del porto canale; Facciamoci prossimi e il Signore ci ricompenserà con la sua presenza, come ha fatto con San Camillo; Ponte 25 aprile 2026 in Abruzzo con i bambini cosa fare e cosa vedere.

Il buon cuore di Pescara accoglie Rosi: la gattina vittima di violenze brutali è stata adottata da un attivistaDopo un lugo periodo di ricovero e cure veterinarie, Rosi ha finalmente trovato una persona amorevole. La sua storia, tristemente brutale, è stata seguita da tutta l’Italia ... ilpescara.it

A Pescara un incontro sull'istruzione a Gaza, collegamenti e gemellaggi. Incontro giovedì 30 aprile allo Spazio Matta #ANSA x.com

Il momento del Pescara nella nuova puntata di Speranza Sport con Totò De Leonardis e Davide De Amicis su Radio Speranza - facebook.com facebook