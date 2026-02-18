Fiuggi anziana accoglie in casa il nipote per aiutarlo ma finisce vittima di violenze ed estorsioni

A Fiuggi, una donna anziana ha accolto in casa il nipote per aiutarlo, ma la situazione è degenerata in violenze e richieste di denaro. La donna pensava di offrire conforto e sostegno, invece si è trovata a subire pressioni e minacce continue. Il giovane, invece di ringraziare, ha approfittato della situazione per ricattarla. La famiglia si è rivolta alle forze dell’ordine dopo aver scoperto le vessazioni e le estorsioni. La vicenda mette in luce i rischi nascosti dietro le buone intenzioni.

Doveva essere un'occasione di riscatto e di affetto familiare, si è trasformata in una vicenda di paura e violenza domestica. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Fiuggi hanno denunciato un uomo di 26 anni con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vittima è l'anziana nonna del giovane. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna aveva deciso di aprire le porte della propria casa al nipote, recentemente scarcerato, con l'intento nobile di sostenerlo in un delicato percorso di disintossicazione.