Decolla il progetto della nuova ' Camaldoli europea' | al centro ambiente partecipazione e pace

È stato presentato il progetto della nuova 'Camaldoli europea', un'iniziativa che pone al centro temi come l’ambiente, la partecipazione e la pace. La proposta si ispira a un documento redatto oltre 80 anni fa, durante la Seconda guerra mondiale, da un gruppo di intellettuali cattolici, noto come il codice di Camaldoli. Questo testo ha avuto un ruolo importante nella formazione dei principi alla base della Costituzione repubblicana.

Oltre 80 anni fa, in piena Seconda guerra mondiale, un gruppo di intellettuali cattolici stilò un documento in grado di influenzare, con i suoi principi, la stesura della Costituzione repubblicana: il codice di Camaldoli. Oggi, in un mondo scosso da un contesto internazionale frammentato qualcuno punta alla creazione di una “Camaldoli 2.0”. Sono queste le premesse su cui l’associazione Benigno Zaccagnini di Cesena, in collaborazione con il Movimento federalista europeo di Cesena e Acli Forlì-Cesena, ha organizzato l’incontro “Verso una Camaldoli europea” in programma venerdì 10 aprile alle 20.45 nella sede cesenate di Cisl Romagna (in via Serra). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Costantini lancia la sua sfida a Pescara: infrastrutture, ambiente e partecipazione al centro del programma elettoraleIl candidato sindaco di Pescara, Marco Costantini, ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale presentando un programma che punta a ridefinire... Nasce “Vita Maris”: pesca sportiva, ambiente e inclusione al centro della nuova associazioneSQUINZANO - Il panorama sportivo e sociale di Casalabate, marina di Squinzano, si arricchisce di una nuova realtà. Temi più discussi: Pesca: nella sede della fipsas di viale galilei. Decolla il progetto ’Giovani casting sport’. Una tre-giorni con esperti commissari tecnici; Decolla il Progetto Icaro a Ticineto; Life to Life, decolla il progetto di Pietra Ligure con i volontari delle associazioni Basta Poco Onlus e Progetto Giada; Artemis II decolla: la Nasa torna intorno alla Luna dopo 50 anni. Pesca: nella sede della fipsas di viale galilei. Decolla il progetto ’Giovani casting sport’. Una tre-giorni con esperti commissari tecniciSi chiama Giovani casting sport il progetto della Fipsas (la Federazione Nazionale di Pesca Sportiva e Attività Subacquee) che ... lanazione.it Decolla il progetto Pappa fish. Pesce a miglio zero nella mensaC’è il Comune di Pergola fra gli aggiudicatari del bando regionale ‘Pappa Fish’. Il sindaco di Pergola Diego Sabatucci spiega i risvolti dell’operazione che si annuncia molto interessante per le ... ilrestodelcarlino.it "MALINVERNO" di Domenico Dara. Libro consigliato che ti lascia un velo di malinconia. A mio avviso decolla nella parte successiva alla prima metà. - facebook.com facebook Il piano di riarmo della Germania non decolla: i generali chiedono più soldati, armi e materiali x.com