Il brunch decolla il brand nato a Cesena si espande in franchising a Forlì e Milano E a Rimini si cerca un locale più grande

Il brand nato a Cesena, che 12 anni fa ha aperto il locale originario con il nome Pappareale, sta ampliando la sua presenza sul territorio. Dopo aver introdotto il brunch e i sapori internazionali, l’attività si sta espandendo in franchising a Forlì e Milano. Nel frattempo, a Rimini si sta cercando un locale più ampio per accogliere la crescita. La rete di locali coinvolge i fondatori Luca e Christian, che guidano questa fase di espansione.