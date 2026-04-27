Il brunch decolla il brand nato a Cesena si espande in franchising a Forlì e Milano E a Rimini si cerca un locale più grande
Il brand nato a Cesena, che 12 anni fa ha aperto il locale originario con il nome Pappareale, sta ampliando la sua presenza sul territorio. Dopo aver introdotto il brunch e i sapori internazionali, l’attività si sta espandendo in franchising a Forlì e Milano. Nel frattempo, a Rimini si sta cercando un locale più ampio per accogliere la crescita. La rete di locali coinvolge i fondatori Luca e Christian, che guidano questa fase di espansione.
Primavera di grandi novità per Casamadie. Il locale aperto 12 anni fa da Luca e Christian con il nome Pappareale e che, per primo portò, a Cesena la formula del brunch e dei sapori internazionali, continua la sua espansione. Dopo aver raddoppiato su Cesena, aperto la cucina a Savignano sul.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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