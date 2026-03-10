Case indipendenti | 21,1% delle vendite e boom stranieri

Nel primo semestre del 2025, le case indipendenti hanno costituito il 21,1% delle vendite immobiliari. Gli acquirenti stranieri mostrano un crescente interesse verso queste proprietà, mentre la maggior parte delle transazioni riguarda abitazioni con bassi standard energetici. Questi dati riguardano il mercato immobiliare italiano, con un focus particolare sulle preferenze degli acquirenti internazionali e sulle caratteristiche degli immobili venduti.

Le case indipendenti hanno rappresentato il 21,1% delle compravendite nel primo semestre del 2025. Gli stranieri aumentano l'interesse verso questi immobili, mentre la maggior parte degli acquisti riguarda abitazioni con classi energetiche basse. La richiesta di spazi autonomi si è consolidata dopo la pandemia, spingendo molte famiglie a cercare giardini e terrazzi privati. I dati confermano che questa tendenza non è un fenomeno passeggero ma una nuova normalità per il mercato immobiliare italiano. L'esplosione della domanda post-pandemia. Il cambiamento nelle abitudini di vita ha modificato radicalmente le priorità degli acquirenti italiani negli ultimi anni.

