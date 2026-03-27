Sono stati pubblicati i poster ufficiali del biopic dedicato a Michael Jackson in versione IMAX e 4DX. I materiali promozionali mostrano immagini del protagonista nei formati premium, creando aspettative per il film che racconterà la vita del cantante. La promozione si rivolge ai pubblici interessati alle esperienze visive più immersive e di alta qualità.

L’attesa per il biopic dell’anno si accende con il rilascio dei nuovi poster ufficiali dedicati ai formati premium. Le catene internazionali IMAX, 4DX, D-Box e Dolby Digital hanno svelato le locandine di Michael, il film diretto da Antoine Fuqua che promette di trasportare il pubblico direttamente sul palco accanto a Michael Jackson. Le immagini, ovviamente, pongono l’accento sulla spettacolarità visiva e sonora della produzione, confermando quanto visto nella recente featurette di Michael, dove la trasformazione di Jaafar Jackson ha lasciato fan e addetti ai lavori senza parole per la precisione nei movimenti e nell’essenza vocale. Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell’eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Michael, lo spettacolo si fa gigante: svelati i poster IMAX e 4DX del biopic sul Re del Pop

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